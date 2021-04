Serie A | Benevento-Udinese 2-4 | friulani quasi salvi | i sanniti adesso rischiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilrischia grosso.Ihanno ceduto 4-2 in casa all'e di conseguenzadi ritrovarsi in zona retrocessione,devono attendere la gara tra Cagliari e Roma. Si mettono praticamente in salvo iche salgono a quota 39 in classifica. Apre le marcature al 4' la rete di Molina che sfrutta l'assist di De Paul e porta avanti i suoi, trascorrono pochi minuti e al 31' arriva il raddoppio firmato da Arslan. I padroni di casa rientrano in partita grazie alla rete su calcio di rigore di Nicolas Viola, ma a inizio secondo tempo è Stryger Larsen a siglare il 3-1. Al 73' mette la firma sulla gara anche Braaf che mette il punto esclamativo sul match, a pochi minuti dal termine c'è gloria per Lapadula che ...

Ilcomunque è l'unica squadra che non ha ottenuto successi in casa nel 2021 inA (4 pareggi, 6 sconfitte): nei cinque maggiori campionati europei, condivide questo primato negativo ...'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUISconfitta in casa per 4-2 con l'Udinese. Appena 9 punti nel ritorno, una sola vittoria: allo Juventus Stadium. Il Cagliari può agganciarlo ...Il Benevento resta così fermo a 31 punti ... prima al 49' con Stryger Larsen e poi al 73' con Braaf, al primo gol in Serie A. All'83' Lapadula va a segno per il 2-4.