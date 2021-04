Sea of Thieves: Stagione 2 (Di domenica 25 aprile 2021) Lo scorso 28 gennaio un grande evento è approdato all'interno di Sea of Thieves, rivoluzionandolo e innovandolo ancora una volta, e portando il titolo Rare ad avere un'offerta di contenuti di gioco impressionante. Circa tre mesi fa infatti, nel titolo piratesco è stata inserita una formula stagionale della durata di tre mesi con tanto di pass gratuito e a pagamento, entrambi contornati da tantissime nuove attività e migliorie apportate per richiamare quanti più giocatori possibili a solcare i vivaci mari. Il bilancio della prima Stagione può ritenersi più che soddisfacente per gli sviluppatori britannici, che hanno potuto assistere ad un gran numero di giocatori ritornare alla guida di galeoni in cerca di fortune nelle isole e accogliere tanti nuovi utenti incuriositi dalle nuove meccaniche messe in campo. Dopo questo successo era lecito aspettarsi un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 aprile 2021) Lo scorso 28 gennaio un grande evento è approdato all'interno di Sea of, rivoluzionandolo e innovandolo ancora una volta, e portando il titolo Rare ad avere un'offerta di contenuti di gioco impressionante. Circa tre mesi fa infatti, nel titolo piratesco è stata inserita una formula stagionale della durata di tre mesi con tanto di pass gratuito e a pagamento, entrambi contornati da tantissime nuove attività e migliorie apportate per richiamare quanti più giocatori possibili a solcare i vivaci mari. Il bilancio della primapuò ritenersi più che soddisfacente per gli sviluppatori britannici, che hanno potuto assistere ad un gran numero di giocatori ritornare alla guida di galeoni in cerca di fortune nelle isole e accogliere tanti nuovi utenti incuriositi dalle nuove meccaniche messe in campo. Dopo questo successo era lecito aspettarsi un ...

