Roma | pusher ‘raider’ consegna droga a domicilio munito di borsa ufficiale | arrestato

(Di domenica 25 aprile 2021) Aveva pensato di passare inosservato grazie a un escamotage: quello di passare per un “rider” che effettuava consegne a. Peccato che fossero consegne molto particolari. E, purtroppo per lui, che la copertura sia saltata. Le consegne aR.R. è infatti stato notato dagli agenti della Polizia di Stato, del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretti da Fabio Abis, mentre, a bordo di uno scooter edi una sacca adibita per il trasporto e ladegli alimenti a, transitava più volte nell’area del centro storico di Piazza Navona. L’uomo, italiano 40enne, una volta fermato dagli agenti durante uno specifico servizio anti, ha affermato, mostrando latermica, di aver effettuato delle consegne per la cena, non specificando però ...

