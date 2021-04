Recovery, nella bozza c'è clausola lavoro donne e giovani. Lunedì Draghi in Parlamento (Di domenica 25 aprile 2021) Sul Pnnr c'è il via libera della Commissione europea, il premier garantisce l'impegno dell'Italia sulle riforme. Impegno del ministro Franco per la proroga al 2023 del Superbonus. Protestano le opposizioni: serve più tempo per esaminare il testo Leggi su rainews (Di domenica 25 aprile 2021) Sul Pnnr c'è il via libera della Commissione europea, il premier garantisce l'impegno dell'Italia sulle riforme. Impegno del ministro Franco per la proroga al 2023 del Superbonus. Protestano le opposizioni: serve più tempo per esaminare il testo

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - Agenzia_Ansa : Recovery, cdm nella notte. Draghi sblocca l'impasse con l'Ue #ANSA - Linkiesta : La sfida del Recovery Plan di Draghi non si gioca sui soldi, ma sulle riforme. «I piani nazionali di ripresa e res… - evangelista1951 : RT @ivanscalfarotto: Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese. La… - DavideSilvestr6 : RT @ivanscalfarotto: Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese. La… -