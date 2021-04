Pioli: “Ibra sta meglio ma non ci sarà. Mandzukic e Leao si giocano un posto” (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio di domani. Queste le sue parole: “Siamo stati l’unica squadra che tenuto testa all’Inter, ci ha permesso di arrivare qui, con le nostre ambizioni siamo ancora li. Non siamo stati fortunati, ci siamo perché l’abbiamo meritato. Ora gli scontri diretti valgono doppio, sia per noi che per loro è una gara importante per il futuro. Scontro diretto e se lo vinci lo scatto in avanti è importante”. Ibra out: “Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebbe esserci alla prossima. Mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darsi il giusto apporto nell’area ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio di domani. Queste le sue parole: “Siamo stati l’unica squadra che tenuto testa all’Inter, ci ha permesso di arrivare qui, con le nostre ambizioni siamo ancora li. Non siamo stati fortunati, ci siamo perché l’abbiamo meritato. Ora gli scontri diretti valgono doppio, sia per noi che per loro è una gara importante per il futuro. Scontro diretto e se lo vinci lo scatto in avanti è importante”.out: “himovic stama domani non ci, dovrebbe esserci alla prossima.siildomani. Mario stae ha le caratteristiche per darsi il giusto apporto nell’area ...

