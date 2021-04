Papa Francesco sui migranti morti in mare: “È il momento della vergogna. Hanno implorato aiuto per due giorni, non è arrivato nessuno” (Di domenica 25 aprile 2021) “È il momento della vergogna”. Così Papa Francesco ha commentato, al Regina caeli recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro, il recente naufragio di migranti avvenuto in acque libiche. “Vi confesso – ha affermato Bergoglio – che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane che per due giorni interi Hanno implorato invano aiuto: un aiuto che non è arrivato”. E ha aggiunto: “Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. Preghiamo per questi fratelli e sorelle e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “È il”. Cosìha commentato, al Regina caeli recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro, il recente naufragio diavvenuto in acque libiche. “Vi confesso – ha affermato Bergoglio – che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata neiscorsi nel Mediterraneo: 130sonoin. Sono persone, sono vite umane che per dueinteriinvano: unche non è”. E ha aggiunto: “Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. Preghiamo per questi fratelli e sorelle e ...

