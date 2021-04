Ong, gommone migranti disperso ha raggiunto la Tunisia (Di domenica 25 aprile 2021) "Siamo sollevati nell' apprendere che la barca in pericolo segnalata da @alarm phone martedì notte avrebbe raggiunto la Tunisia". Lo scrive Sos Mediterranee su Twitter, precisando che il team di #... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) "Siamo sollevati nell' apprendere che la barca in pericolo segnalata da @alarm phone martedì notte avrebbela". Lo scrive Sos Mediterranee su Twitter, precisando che il team di #...

Advertising

giornaleradiofm : Ong, gommone migranti disperso ha raggiunto la Tunisia: (ANSA) - ROMA, 25 APR - 'Siamo sollevati nell' apprendere c… - miky2911 : RT @francescatotolo: “È il momento della vergogna” riservato a chi, illudendoli, ha spinto i #migranti in #Libia e poi a salire su un gommo… - nori_ricardo : RT @francescatotolo: “È il momento della vergogna” riservato a chi, illudendoli, ha spinto i #migranti in #Libia e poi a salire su un gommo… - PioRocchi : RT @francescatotolo: “È il momento della vergogna” riservato a chi, illudendoli, ha spinto i #migranti in #Libia e poi a salire su un gommo… - Bart__Alex : RT @francescatotolo: “È il momento della vergogna” riservato a chi, illudendoli, ha spinto i #migranti in #Libia e poi a salire su un gommo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ong gommone Ong, gommone migranti disperso ha raggiunto la Tunisia "Siamo sollevati nell' apprendere che la barca in pericolo segnalata da @alarm_phone martedì notte avrebbe raggiunto la Tunisia". Lo scrive Sos Mediterranee su Twitter, precisando che il team di #...

Oltre 100 migranti a bordo di un motopesca, salvati dalla Guardia Costiera nel mar Jonio ... le stesse che tra mercoledì e giovedì hanno provocato il naufragio al largo di Al - Khoms di un gommone con 130 persone a bordo, morte in mare, e per il quale le Ong, a partire da Sos Mediterranée ...

Ong, gommone migranti disperso ha raggiunto la Tunisia - Africa ANSA Nuova Europa Ong, gommone migranti disperso ha raggiunto la Tunisia "Siamo sollevati nell' apprendere che la barca in pericolo segnalata da @alarm_phone martedì notte avrebbe raggiunto la Tunisia". (ANSA) ...

Libia, annegati 130 migranti: le Ong accusano Tripoli Una barca è stata trovata ribaltata, un’altra ha fatto ritorno in Libia, a bordo sono stati trovati i cadaveri di una donna e un bambino. Ancora morti, nuovi migranti annegati in mare. Una tragedia ch ...

"Siamo sollevati nell' apprendere che la barca in pericolo segnalata da @alarm_phone martedì notte avrebbe raggiunto la Tunisia". Lo scrive Sos Mediterranee su Twitter, precisando che il team di #...... le stesse che tra mercoledì e giovedì hanno provocato il naufragio al largo di Al - Khoms di uncon 130 persone a bordo, morte in mare, e per il quale le, a partire da Sos Mediterranée ..."Siamo sollevati nell' apprendere che la barca in pericolo segnalata da @alarm_phone martedì notte avrebbe raggiunto la Tunisia". (ANSA) ...Una barca è stata trovata ribaltata, un’altra ha fatto ritorno in Libia, a bordo sono stati trovati i cadaveri di una donna e un bambino. Ancora morti, nuovi migranti annegati in mare. Una tragedia ch ...