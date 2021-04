Muriel come Messi: da un CD di vallenato al tetto d’Europa (Di domenica 25 aprile 2021) Luís Muriel è il vero asso nella manica dell’Atalanta, la gara contro il Bologna lo dimostra ancora: i numeri del giocatore sono unici in Italia e in Europa, eppure il suo cammino professionale non sempre è stato così semplice. Soltanto lui e Leo Messi, nei maggiori cinque campionati del Vecchio Continente nella stagione 2020-21. Luís Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021) Luísè il vero asso nella manica dell’Atalanta, la gara contro il Bologna lo dimostra ancora: i numeri del giocatore sono unici in Italia e in Europa, eppure il suo cammino professionale non sempre è stato così semplice. Soltanto lui e Leo, nei maggiori cinque campionati del Vecchio Continente nella stagione 2020-21. Luís Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TeooVII : @LudovicoRossini Comunque non capisco una cosa: Muriel (assist+gol) 7,5; simy (doppietta) 7,5; de paul (due assist)… - fungowastaken : @NoCaph_ @Gianskrt ilicic troppo discontinuo, una stagione fa il fenomeno l'altra sembra mio zio, ma da sempre, Mur… - elghorn99 : @Frevlerdern Gasp sa come farli integrare bene e se parte muriel, lui partirà subito al fianco di zapata. - carlojuventino5 : @battitomilan7 Kessie castagne mancini spinazzola stanno facendo chi bene, chi molto bene. Muriel e ilicic erano fo… - ildonshow : @OmniaFootball Oppure quel gioco in cui con Strootman Viola De Paul Muriel e Simy in campo rischi di pareggiare/per… -