Meghan Markle si mostra con il pancione e il piccolo Archie nel giorno del compleanno di Louis

(Di domenica 25 aprile 2021) Per la prima volta dalla famosa intervista a Oprah Winfreysiin strada con in braccio il figlioe il. La moglie del principe Harry è incinta per la seconda volta e la sua bambina nascerà in estate. Le foto, che hanno fatto immediatamente il giro del web, sono state scattate proprio neldeldi, il terzogenito di William e Kate Middleton. Nessuna traccia di Harry, che sarà rimasto a casa nel tentativo di riprendersi dal jet leg., la foto con ilHarry è rientrato da Londra dove ha assistito ai funerali di suo nonno, il principe Filippo. Ha preso l’aereo subito dopo senza presenziare al ...

... il principe Filippo ,ha preferito restare in California, ufficialmente per non mettere a rischio la gravidanza. Questo non significa però che abbia fatto mancare il suo supporto alla ......dove sono e non accetta che laottenga di lavorare in una grande produzione solo perché è la moglie di Harry. Ha detto inequivocabilmente a Brad che non è favorevole alla proposta di'.A più di un mese dalla messa in onda, la presentatrice racconta le sue impressioni sulle confessioni dei duchi di Sussex ...Una tregua che, però, non sembra destinata a durare: ecco perché. Dopo la Megxit e le dure accuse lanciate da Meghan Markle nei confronti della famiglia reale, il principe Harry si era riconciliato co ...