Masha e Orso | tre sorprese dalla coppia più amata dai bambini

Per i dieci anni dalla messa in onda del loro cartone animato in Italia il giornalino ufficiale con gadget, una storia a fumetti e tanti giochi, due libri e fumetti É iniziata una festa speciale e Masha e Orso sono i protagonisti assoluti! In occasione del decimo anniversario dalla messa in onda del loro cartone animato in Italia, da giovedì 15 aprile è in edicola Masha e Orso – Il Giornalino Ufficiale, il nuovo magazine mensile edito da Panini Magazines dedicato a una delle coppie più amate dai bambini di tutto il mondo: l'Orso e la sua piccola amica Masha. Ogni numero del magazine conterrà una storia autoconclusiva e avrà in allegato un gioco unico pensato per stimolare l'immaginazione e il divertimento. Con la prima uscita ci sarà ...

