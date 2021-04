Maggiore disponibilità PS5 entro la fine del 2021? Speranze da Jim Ryan (Di domenica 25 aprile 2021) Si torna a parlare di prospettive per la disponibilità PS5 in Italia ma ovunque nel mondo, grazie ad alcune dichiarazioni del presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. La situazione relativa alla grossa penuria di scorte per la console ovunque nel globo potrebbe cambiare o almeno si sta facendo di tutto per andare proprio verso questa direzione. Ci siamo oramai abituati alle vendite spot di PS5 presso i principali rivenditori che, di volta in volta, possono accontentare solo un numero esiguo di persone. Lo stesso Jim Ryan ha parlato di come la pandemia Covid-19 abbia reso alquanto complessa la distribuzione della nuova console e dunque l’abbia fortemente limitata. In seconda battuta poi, sempre lo stesso referente ha parlato dell’ormai nota questione della penuria di semiconduttori utili per la catena di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Si torna a parlare di prospettive per laPS5 in Italia ma ovunque nel mondo, grazie ad alcune dichiarazioni del presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim. La situazione relativa alla grossa penuria di scorte per la console ovunque nel globo potrebbe cambiare o almeno si sta facendo di tutto per andare proprio verso questa direzione. Ci siamo oramai abituati alle vendite spot di PS5 presso i principali rivenditori che, di volta in volta, possono accontentare solo un numero esiguo di persone. Lo stesso Jimha parlato di come la pandemia Covid-19 abbia reso alquanto complessa la distribuzione della nuova console e dunque l’abbia fortemente limitata. In seconda battuta poi, sempre lo stesso referente ha parlato dell’ormai nota questione della penuria di semiconduttori utili per la catena di ...

