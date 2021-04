"Lesbiche, bruciate nei forni": minacce di morte su Instagram a coppia di ragazze per il 25 Aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Erika e Martina già prese di mira in passato per il loro impegno contro l'omofobia: "E' questo il 'libero pensiero' che la legge Zan vuole punire?" Leggi su repubblica (Di domenica 25 aprile 2021) Erika e Martina già prese di mira in passato per il loro impegno contro l'omofobia: "E' questo il 'libero pensiero' che la legge Zan vuole punire?"

