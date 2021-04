L’Accademia vince con il Villaricca ancora e passa alla seconda fase

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 5 minutiQuarta vittoria consecutiva in campionato perche ieri pomeriggio ha battuto in trasferta 3-2 (25-17, 17-25, 22-25, 25-16, 15-12) l’Ancisdopo oltre due ore di gioco. Contro una squadra che praticamente si giocava il tutto per tutto per ilggiosuccessiva, le giallorosse giocano un primo set che rasenta la perfezione, dimostrando di non aver affatto risentito del mese di stop forzato rispetto all’ultima gara giocata esattamente un mese fa. Sia lad’attacco che quella di difesa funzionano a meraviglia contro unche, comunque, si dimostra assolutamente in p. La dimostrazione arriva puntuale nei successivi due parziali, dove le padrone di casa riescono a giocare su ritmi ...