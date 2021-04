Israele, delegazione in Usa per ribadire no accordi Vienna. Razzi da Gaza. Scontri a Gerusalemme (Di domenica 25 aprile 2021) Decine di Razzi dalla Striscia di Gaza su Israele. In risposta raid israeliani su obiettivi Hamas. Scontri ed arresti a Gerusalemme. Il premier Netanyahu ha convocato d'urgenza una riunione con il ministro della difesa Benny Gantz, e al termine della quale ha detto di aver dato ordine "di prepararsi ad ogni scenario" Leggi su rainews (Di domenica 25 aprile 2021) Decine didalla Striscia disu. In risposta raid israeliani su obiettivi Hamas.ed arresti a. Il premier Netanyahu ha convocato d'urgenza una riunione con il ministro della difesa Benny Gantz, e al termine della quale ha detto di aver dato ordine "di prepararsi ad ogni scenario"

Advertising

biagio_merandi : RT @pinapic: Sono intervenuta nella delegazione rapporti con Israele per dire che escludere anche solo in parte Israele dal programma #Hori… - CateCognini : RT @pinapic: Sono intervenuta nella delegazione rapporti con Israele per dire che escludere anche solo in parte Israele dal programma #Hori… - eurodeputatipd : RT @pinapic: Sono intervenuta nella delegazione rapporti con Israele per dire che escludere anche solo in parte Israele dal programma #Hori… - pinapic : Sono intervenuta nella delegazione rapporti con Israele per dire che escludere anche solo in parte Israele dal prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele delegazione Dossier Iran, così proseguono i colloqui tra Usa e Israele ... temono che possano minare i contatti; Israele risponde che ha diritto di attaccare come forma di ... Sabato la linea della super delegazione israeliana sarà decisa in un incontro a cui parteciperanno il ...

NENA IN PILLOLE. Palestina, Iran, Medio Oriente Condizioni di vita che si sono fatte ancora più difficili in questi mesi di pandemia: Israele ha ... Price ha poi confermato che la delegazione statunitense tornerà a Vienna, dove si stanno svolgendo i ...

Dossier Iran, così proseguono i colloqui tra Usa e Israele Formiche.net Dossier Iran, così proseguono i colloqui tra Usa e Israele Tensione tra USA e Israele sul dossier Iran. Tel Aviv sa che Washington ha intenzione di arrivare a una quadra sul nucleare con Teheran, e affronta la situazione con pragmatismo difendendo il proprio ...

Divisa e indebolita, Fatah sembra intenzionata a cancellare le elezioni palestinesi Tra poco meno di un mese, circa 2,5 milioni di palestinesi dovrebbero recarsi alle urne in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per votare alle prime elezioni parlamentari dopo più di 15 anni. Ma neg ...

... temono che possano minare i contatti;risponde che ha diritto di attaccare come forma di ... Sabato la linea della superisraeliana sarà decisa in un incontro a cui parteciperanno il ...Condizioni di vita che si sono fatte ancora più difficili in questi mesi di pandemia:ha ... Price ha poi confermato che lastatunitense tornerà a Vienna, dove si stanno svolgendo i ...Tensione tra USA e Israele sul dossier Iran. Tel Aviv sa che Washington ha intenzione di arrivare a una quadra sul nucleare con Teheran, e affronta la situazione con pragmatismo difendendo il proprio ...Tra poco meno di un mese, circa 2,5 milioni di palestinesi dovrebbero recarsi alle urne in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per votare alle prime elezioni parlamentari dopo più di 15 anni. Ma neg ...