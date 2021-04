Hollywood, ora si cambia tutto (Di domenica 25 aprile 2021) Nell’anno zero dell’intrattenimento mondiale, tutti gli addetti ai lavori sanno che il cambiamento in atto è irreversibile e necessario. Con gli Oscar 2021 si profila una nuova era dell’industria cinematografica, più equa e responsabile: l’inizio di una rivoluzione. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Nell’anno zero dell’intrattenimento mondiale, tutti gli addetti ai lavori sanno che il cambiamento in atto è irreversibile e necessario. Con gli Oscar 2021 si profila una nuova era dell’industria cinematografica, più equa e responsabile: l’inizio di una rivoluzione.

