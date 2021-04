Finale ATP Belgrado: Berrettini-Karatsev. Numeri e precedenti (Di domenica 25 aprile 2021) Il giorno della Finale del torneo di singolare del Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due non consecutivi di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, è arrivato: nell’unico match odierno (il torneo di doppio è terminato ieri) si sfideranno la testa di serie numero 2, l’azzurro Matteo Berrettini, ed il numero 3 del tabellone, il russo Aslan Karatsev. Si tratta di una prima assoluta, non ci sono, infatti, precedenti nel circuito maggiore tra i due: Berrettini in stagione vanta un record di 11 vittorie e 3 sconfitte, mentre Karatsev ha messo assieme 17 successi e 4 sconfitte, centrando in questa annata anche il primo titolo della carriera. LIVE Berrettini-Karatsev, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Il giorno delladel torneo di singolare del Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due non consecutivi di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di, in Serbia, è arrivato: nell’unico match odierno (il torneo di doppio è terminato ieri) si sfideranno la testa di serie numero 2, l’azzurro Matteo, ed il numero 3 del tabellone, il russo Aslan. Si tratta di una prima assoluta, non ci sono, infatti,nel circuito maggiore tra i due:in stagione vanta un record di 11 vittorie e 3 sconfitte, mentreha messo assieme 17 successi e 4 sconfitte, centrando in questa annata anche il primo titolo della carriera. LIVE, ...

