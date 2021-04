Elezioni in Albania, exit poll il socialista Rama avanti. Ma Basha con Lsi può vincere (Di domenica 25 aprile 2021) Nelle Elezioni in Albania c'è grande incertezza, secondo gli exit poll il Partito socialista del primo ministro Edi Rama avrebbe vinto ottenendo tra il 42,3% e il 46,3% dei voti, ma è un successo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Nelleinc'è grande incertezza, secondo gliil Partitodel primo ministro Ediavrebbe vinto ottenendo tra il 42,3% e il 46,3% dei voti, ma è un successo ...

Advertising

Corriere : Elezioni in Albania, testa a testa tra i socialisti al governo e il Partito democratico - HuffPostItalia : Perché le elezioni in Albania sono importanti per l'Italia - ilpost : Le molte cose in ballo nelle elezioni in Albania - MirfetPiccolo : RT @AlbNews: @EaSTJournal commenta le elezioni parlamentari in #Albania in compagnia di @ArberAgalliuAga e @Nicola_Pedrazzi , redattore del… - Nicola_Pedrazzi : RT @AlbNews: @EaSTJournal commenta le elezioni parlamentari in #Albania in compagnia di @ArberAgalliuAga e @Nicola_Pedrazzi , redattore del… -