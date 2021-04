De Luca scherza su Agnelli: “E’ un infiltrato di De Laurentiis. Super Lega? Provo angoscia” (Di domenica 25 aprile 2021) Alla trasmissione “Che Tempo che fa” sulla Rai il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare della Super Lega e specialmente su Andrea Agnelli: “Credo sia una persona di grande valore. Come direbbe Cervantes ‘È andato per fare lana ed è tornato tosato’. Mi convinco sempre di più che sia un infiltrato di De Laurentiis nella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro. I due messi insieme spingono a gesti di autotutela”. Ancora sulla SuperLega: “Cosa ne penso? Mi può leggere sul volto l’angoscia”. Foto: Facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Alla trasmissione “Che Tempo che fa” sulla Rai il governatore della Regione Campania Vincenzo Deè tornato a parlare dellae specialmente su Andrea: “Credo sia una persona di grande valore. Come direbbe Cervantes ‘È andato per fare lana ed è tornato tosato’. Mi convinco sempre di più che sia undi Denella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro. I due messi insieme spingono a gesti di autotutela”. Ancora sulla: “Cosa ne penso? Mi può leggere sul volto l’”. Foto: Facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

