De Luca scatena le reazioni | “Agnelli è un infiltrato di De Laurentiis”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato a Che tempo che fa è tornato a pungere il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Continuano ad arrivare tante reazioni dopo il caos della Superlega. "Andrea Agnelli credo sia una persona di grande valore. Come direbbe Cervantes 'È andato per fare lana ed è tornato tosato'. Mi convinco sempre di più che sia un infiltrato di De Laurentiis nella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro. I due messi insieme spingono a gesti di autotutela". Ancora sulla Superlega: "Cosa ne penso? Mi può leggere sul volto l'angoscia". Ceferin è un fiume in piena, nel mirino Agnelli e la Juventus: "terrapiattisti" L'articolo CalcioWeb.

