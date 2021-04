Covid: Zaia, 'resta immensa incognita, varianti pericolo delle prossime settimane' (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Nessuno ha in mano la sfera di cristallo, nessuno può dirci con esattezza quale sarà il futuro che attende l'Italia, il mondo, i servizi sanitari anche di altri paesi che sembravano solidissimi e che si sono invece rivelati assai fragili. Certezze assolute non le hanno neppure gli addetti ai lavori, o coloro che credono di esserlo, quelli che millantano quotidianamente di sapere tutto della malattia". E' un passaggio della lettera inviata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia ai veneti. "Non le abbiamo, le verità, perché si tratta di un virus che presenta tanti, troppi aspetti misteriosi che la scienza sta, ancora e affannosamente, studiando. Basti pensare alle varianti, che potrebbero (e sottolineo il condizionale) rappresentare il pericolo nuovo delle prossime ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Nessuno ha in mano la sfera di cristallo, nessuno può dirci con esattezza quale sarà il futuro che attende l'Italia, il mondo, i servizi sanitari anche di altri paesi che sembravano solidissimi e che si sono invece rivelati assai fragili. Certezze assolute non le hanno neppure gli addetti ai lavori, o coloro che credono di esserlo, quelli che millantano quotidianamente di sapere tutto della malattia". E' un passaggio della lettera inviata dal presidente della Regione Veneto Lucaai veneti. "Non le abbiamo, le verità, perché si tratta di un virus che presenta tanti, troppi aspetti misteriosi che la scienza sta, ancora e affannosamente, studiando. Basti pensare alle, che potrebbero (e sottolineo il condizionale) rappresentare ilnuovo...

