Classifica Serie A dopo Benevento-Udinese 2-4 33^ giornata

Advertising

SkySport : Simy supera Martins: i bomber nigeriani all-time in Serie A. CLASSIFICA #SkySport #SerieA #Simy #Martins - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: Udinese in salvo, Benevento nei guai: +3 sul Cagliari - Toro_News : ??| LA CLASSIFICA #SerieATIM, lotta salvezza: sconfitta casalinga per il #Benevento nell'anticipo delle 12.30 contr… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: L'#Udinese si sveglia e cala il poker contro il #Benevento lasciandolo due punti sotto la #Fiorentina. Guarda la NUOVA… - Fiorentinanews : L'#Udinese si sveglia e cala il poker contro il #Benevento lasciandolo due punti sotto la #Fiorentina. Guarda la NU… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

...che vince 4 - 2 in casa del Benevento e prosegue la sua tranquilla marcia a metà. Resta ... Tra il 59' e il 61' occasioni indel Benevento per riaprire il match, ma la difesa friulana e ...... sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato diC . Sfida ... al quintultimo posto in, a - 3 da Potenza e Virtus Francavilla. Nel girone C pur con 2 ...La domenica di serie A si è aperta con un successo dell'Udinese, che ha ipotecato la salvezza imponendosi 4-2 in trasferta in casa del Benevento. Avanti al 4’ con Molina, i friulani hanno raddoppiato ...Rojadirecta Fiorentina-Juventus DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Tutta la 33/a giornata La Serie A, per questa 33/a giornata di ...