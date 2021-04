Carabinieri: Meloni, 'cordoglio per scomparsa ultracentenario Biasin' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "L'Arma dei Carabinieri perde Giulio Biasin che, il 19 settembre 2019, aveva compiuto 100 anni. Con fierezza ha trascorso la sua vita indossando una divisa, onorandola con orgoglio fino alla fine. Ciao, Giulio". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "L'Arma deiperde Giulioche, il 19 settembre 2019, aveva compiuto 100 anni. Con fierezza ha trascorso la sua vita indossando una divisa, onorandola con orgoglio fino alla fine. Ciao, Giulio". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia

Advertising

TV7Benevento : Carabinieri: Meloni, 'cordoglio per scomparsa ultracentenario Biasin'... - ArpaMassimo : @GiorgiaMeloni Dai Meloni, un piccolo sforzo, qualche parola per il 25 aprile da una senatrice della Repubblica, va… - Al_Lemme : @Zaqq__ @Il_Paradroide Meloni non ha mai capito un cavolo, si vada a rileggere quanti carabinieri furono puniri per… - bianca_log : RT @remiromi1: Salvini e Meloni, quei politici che twittano e blaterano più di tutti gli altri messi insieme, stamattina stanno zitti. Nell… - remiromi1 : Salvini e Meloni, quei politici che twittano e blaterano più di tutti gli altri messi insieme, stamattina stanno zi… -