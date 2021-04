VIDEO Sinner-Tsitsipas, ATP Barcellona 2021: highlights e sintesi. Ellenico più cinico (Di sabato 24 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la sfida del torneo ATP Barcellona 2021 di tennis (di categoria 500), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannik Sinner, numero 11 del seeding, contro il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2, in un match chiuso 6-3 6-3 dal vincitore. Dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell’ATP 500 di Barcellona 2021, intanto, Jannik Sinner si ferma nel ranking a quota 2548, virtualmente al 18° posto. Tale posizione verrà confermata lunedì 26 aprile, quando verrà rilasciata la nuova classifica ATP e Sinner ritoccherà il proprio best ranking in singolare. Proseguirà, infatti, con il prossimo aggiornamento del ranking ATP la scalata in classifica di Jannik Sinner, il quale ad inizio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la sfida del torneo ATPdi tennis (di categoria 500), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannik, numero 11 del seeding, contro il greco Stefanos, testa di serie numero 2, in un match chiuso 6-3 6-3 dal vincitore. Dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell’ATP 500 di, intanto, Janniksi ferma nel ranking a quota 2548, virtualmente al 18° posto. Tale posizione verrà confermata lunedì 26 aprile, quando verrà rilasciata la nuova classifica ATP eritoccherà il proprio best ranking in singolare. Proseguirà, infatti, con il prossimo aggiornamento del ranking ATP la scalata in classifica di Jannik, il quale ad inizio ...

