Verona | capriolo travolto da un' auto in circonvallazione Oriani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verona capriolo

veronaoggi.it

travolto e ucciso da un'auto in circonvallazione Oriani. Dopo lo strano avvistamento di un lupo, beccato dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggirava indisturbato per le vie di ..., un lupo immortalato dalle telecamere a Montorio. Un lupo, questa notte, è stato immortalato ... Ma non è l'unico episodio che vede animali come protagonisti in città: sempre ieri unè ...Verona, capriolo travolto e ucciso da un’auto in circonvallazione Oriani. Dopo lo strano avvistamento di un lupo, beccato dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggirava…Read More? ...Verona, capriolo travolto e ucciso da un’auto in circonvallazione Oriani. Dopo lo strano avvistamento di un lupo, beccato dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggirava indisturbato per le vie di ...