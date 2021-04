Vecchi Fossa e Giletta, sarà un gran finale all'Abruzzo Open (Di sabato 24 aprile 2021) Un finale tinto d'azzurro quello che connoterà l'ultima partenza, quella dei leader, nell'Abruzzo Alps Open sul campo di Miglianico. Jacopo Vecchi Fossa, grande favorito per l'ultima vittoriosa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Untinto d'azzurro quello che connoterà l'ultima partenza, quella dei leader, nell'Alpssul campo di Miglianico. Jacopode favorito per l'ultima vittoriosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Vecchi Fossa Vecchi Fossa e Giletta, sarà un gran finale all'Abruzzo Open Un finale tinto d'azzurro quello che connoterà l'ultima partenza, quella dei leader, nell'Abruzzo Alps Open sul campo di Miglianico. Jacopo Vecchi Fossa, grande favorito per l'ultima vittoriosa apparizione sul percorso abruzzese, ha concluso il secondo giro in 64 colpi che, dopo il 66 iniziale, lo ha portato a quota - 12. Ha così ...

