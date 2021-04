Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 09:10 (Di sabato 24 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Sto andare in borsa e mantiene invariato a tricolab il Rating dell’Italia ha confermato anche la prospettiva sul merito di credito a stabile l’agenzia americana prevede che il PIL italiano crescerà del 4 e 7 % 2021 è del 4:02 % nel 2022 il deficit si attesterà al 11:06 % del PIL Quest’anno con un debito al 149% secondo Standard & Poor’s l’ottanta per cento della popolazione italiana Sara vaccinata entro l’autunno e questo porterà una forte ripresa dell’economia nella seconda parte dell’anno il Presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il recovery Plan per far uscire l’Italia dalla crisi un piano in quattro grandi riforme 6 missioni giovani donne Sud le tre priorità trasversali di sostegno Stoppa quota 100per la pensione dal 2022 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Sto andare in borsa e mantiene invariato a tricolab il Rating dell’Italia ha confermato anche la prospettiva sul merito di credito a stabile l’agenzia americana prevede che il PIL italiano crescerà del 4 e 7 %è del 4:02 % nel 2022 il deficit si attesterà al 11:06 % del PIL Quest’anno con un debito al 149% secondo Standard & Poor’s l’ottanta per cento della popolazione italiana Sara vaccinata entro l’autunno e questo porterà una forte ripresa dell’economia nella seconda parte dell’anno il Presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il recovery Plan per far uscire l’Italia dalla crisi un piano in quattro grandi riforme 6 missioni giovani donne Sud le tre priorità trasversali di sostegno Stoppa quota 100per la pensione dal 2022 ...

