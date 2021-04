Svezia, il c.t. Andersson: “Ibrahimovic al Mondiale? Perché no” | News (Di sabato 24 aprile 2021) Il commissario tecnico della Svezia, Jan Andersson, ha parlato di una possibile convocazione di Ibrahimovic per il prossimo Mondiale nel 2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 aprile 2021) Il commissario tecnico della, Jan, ha parlato di una possibile convocazione diper il prossimonel 2022

Advertising

sportli26181512 : Ibrahimovic al Mondiale? Il ct della Svezia: 'Se il fisico regge, perché no...': E se Ibrahimovic giocasse il pross… - MilanLiveIT : ??? Andersson non esclude la presenza di Ibrahimovic al Mondiale in Qatar - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SVEZIA - Il c.t. Andersson: 'Ibrahimovic al Mondiale? Perchè no' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SVEZIA - Il c.t. Andersson: 'Ibrahimovic al Mondiale? Perchè no' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SVEZIA - Il c.t. Andersson: 'Ibrahimovic al Mondiale? Perchè no' -