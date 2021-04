Spotlight | il clone di TikTok | porta Snapchat a 280 milioni di utenti

(Di sabato 24 aprile 2021) L’app di foto bizzarre si avvicina ai 300di. Il successo diè dovuto anche a, ildella piattaforma. LogoPhoto by Alexander Shatov on UnsplashNel primo trimestre del 2021,ha registrato un solido aumento sia dell’utilizzo che delle entrate, in seguito all’ultimo aggiornamento delle prestazioni. A quanto pare, ora l’app viene utilizzato da circa 280di persone ogni giorno, un aumento del 22%, il maggiore per la piattaforma su base annua negli ultimi 3 anni. Questo successo sembra dipenda, in parte, anche dall’integrazione della piattaforma, definita “di”, che sembra averto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spotlight clone

Computer Magazine

...2019) - in the wild Winter Beanie Holiday 2019 Event (December to January 2020) - in the wild... Skill (July 2020) - in the wild World Cap PikachuHour on Tuesday, 6th October Explorer ...... evidentemente da Menlo Park si rendono conto che una sezione -di TikTok non basta e che ... il recente lancio di, per esempio, ne è una prova. Si tratta, di nuovo, di un posto all'...