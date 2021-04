Simone Inzaghi in campo per l’allenamento, è guarito dal Covid (Di sabato 24 aprile 2021) Fine del calvario per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è finalmente tornato negativo al Covid, dopo quasi un mese, sta dirigendo l’allenamento di oggi, a due giorni dalla gara contro il Milan. L’allenatore sarà quindi regolarmente in panchina nella sfida ai rossoneri in programma per lunedì. foto: Inzaghi Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Fine del calvario per. Il tecnico della Lazio è finalmente tornato negativo al, dopo quasi un mese, sta dirigendodi oggi, a due giorni dalla gara contro il Milan. L’allenatore sarà quindi regolarmente in panchina nella sfida ai rossoneri in programma per lunedì. foto:Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

