Sassuolo-Sampdoria | le probabili formazioni del match

Il Sassuolo affronta la Sampdoria per il 33° turno di Serie A in un match dominato dalle assenze importanti: anche Quaglia è out Il Sassuolo di De Zerbi ospita in casa la Sampdoria di Ranieri nella sfida di centro classifica della 33esima giornata di Serie A. Gli emiliani sono ottavi in classifica con 49 punti, frutto di 13 successi, 10 pareggi e 9 sconfitte. I genovesi invece si trovano in nona posizione a quota 42, avendo totalizzato 12 vittorie, 6 pareggi e 14 k.o. QUI Sassuolo Due indisponibili a causa di problemi fisici per i neroverdi: si tratta di Caputo e Romagna. Assenti anche lo squalificato Djuricic e il neo-papà Haraslin. In difesa sulle fasce Muldur e Rogerio, con al centro la coppia composta da Chiriches (o Marlon) e Ferrari. Compiti di mediana affidati a Maxime ...

