Sassuolo-Milan Primavera 1-0 | fine primo tempo LIVE NEWS

(Di sabato 24 aprile 2021) Alle 17:00 andrà in scena, match valido per la 20^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta del match.

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - ACMilanHabana : Descanso Sassuolo 1 - 0 AC Milan ??Mattioli - MilanNewsit : LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan 1-0: fine primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Milan

RISULTATI SERIE A Genoa - Spezia 2 - 0 - 62 Scamacca (G), 86 Shomurodov (G) Ore 18:00 Parma - Crotone 0 - 0 Ore 20:45- Sampdoria CLASSFICA SERIE A Inter 7666 Atalanta, Juventus 65 ...Benvenuti sulla diretta testuale di, partita della 5giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 . Il match è in programma sabato 24 aprile alle ore 17 allo Stadio Ricci di. Canaleè presente al ...La partita Sassuolo - Sampdoria del 24 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A ...Vincendo anche a Roma nel turno infrasettimanale contro i giallorossi di Fonseca, la Dea avrebbe tenuto a distanza la Juventus e scavalcato addirittura il Milan secondo, sconfitto clamorosamente nel ...