-Ryan Giggs va a processo e il Galles lo esonera

L'ex leggenda del Manchester United, Ryan Giggs, non siederà sulla panchina del Galles in occasione dei prossimi Europei di calcio. La Federazione lo ha sollevato dall'incarico in seguito all' accusa di aggressione nei confronti di due donne e per le quali è stato rinviato a giudizio. Ryan Giggs esonerato: cosa è successo? L' episodio in questione risale allo scorso 1 novembre quando la polizia, in seguito alla segnalazione di un vicino di casa, giunse nell'abitazione di Giggs trovando la sua fidanzata con lieve ferite riconducibili ad una presunta violenza, e la sorella. Le indagini sono proseguite fino al rinvio a giudizio del Gallese che il prossimo 28 aprile dovrà presentarsi davanti alla corte di Manchester e Salford.

