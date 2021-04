Roberta Siragusa uccisa a Caccamo | trovato il suo sangue nell’auto del fidanzato presunto assassino

(Di sabato 24 aprile 2021), nel Palermitano: il suoè stato rinvenuto sull’auto delPietro Morreale,killer. Una terribile novità che aggiunge un tassello importante al quadro indiziario – già pesantissimo – a carico del 19enne. IldidelLe indagini dei Ris avrebbero quindi fatto un decisivo passo avanti inchiodando il ragazzo per il quale nell’immediatezza dei fatti è stata predisposta la custodia cautelare in carcere. Pietro, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe caricato il corpo esanime della fidanzata in auto, poi se ne sarebbe sbarazzato gettandolo in un dirupo. L’ipotesi più ...

CACCAMO (PALERMO) - Gli accertamenti del Ris smentiscono la ricostruzione di Pietro Morreale, 19 anni, in carcere da gennaio con l'accusa di aver ucciso la fidanzata 17enne, Roberta Siragusa, per poi bruciarne il corpo. I primi sospetti degli inquirenti cominciano a trovare conferma negli esiti delle analisi sulle tracce trovate nell'auto del ragazzo. Nella vettura i ...