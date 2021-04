Recovery | fitta interlocuzione governo con Bruxelles | attesa per Cdm**

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Non sono solo politici i nodi che hanno fatto slittare il Cdm, inizialmente previsto per le 10, con l'informativa del ministro Daniele Franco sul Pnrr. Sono in corso interlocuzioni fitte tra i tecnici die quelli italiani per definire alcuni aspetti del Piano di 221,5 miliardi, in particolare sulle riforme che dovranno accompagnarlo. A breve dovrebbe arrivare la nuova convocazione del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere fissato alle 14.

Per quanto riguarda i contenuti delPlan, l'indiscrezione più significativa fra le poche ... ma l'agenda moltodel governo lascia pensare che sia probabile un rinvio a maggio.... ponendo fine alla lunga corsa allo sviluppo e al benessere che avevano fatto delle Marche, con la suarete di medie e piccole imprese, raggruppate in efficienti distretti produttivi come ...Nella stessa riunione il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera ai due provvedimenti - Per il decreto Sostegni 2, invece, l'approvazione è attesa venerdì ...Draghi e il Recovery Plan, il piano da inviare entro il 30 di Aprile alla Commissione Europea, per ottenere i fondi del Next Generation EU.