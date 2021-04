Rai1 | la terra dei fuochi al centro del programma “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 aprile 2021) Nuovo appuntamento alle 15 su, con “A sua”. Ladeve essere “riparata”, come recita il tema della Giornata della2021 celebrata il 22 aprile: i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale minacciano il pianeta e bisogna necessariamente cambiare registro per difenderee abitanti. Contro l’inquinamento ambientale ed economico che in nome del profitto avvelena l’ambiente e crea diseguaglianzesta facendo la sua “crociata” invocando la conversione ecologica del mondo. Lorena Bianchetti ne parlera’ in studio con fra Giuseppe Buffon e, in collegamento, con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e autore di “futura, dialoghi con ...