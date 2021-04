Quirinale, Prodi come Gigliola Cinquetti: «Non ho l’età». E si chiama fuori dalla corsa al Colle (Di sabato 24 aprile 2021) «Non ho l’età». Romano Prodi come la Gigliola Cinquetti dell’Eurofestival del 1964. Con la differenza, ironizza lui, che «ne ho troppa». L’anagrafe, dunque, consiglia al Professore di chiamarsi fuori dalla corsa al Quirinale. Ma non sono solo i suoi 82 anni suonati a imporgli la decisione. come spiega infatti al Corriere della Sera che lo ha intervistato, «sono stato un uomo di parte e in fondo lo sono ancora». Parole sagge che a dar retta alla massima andreottiana («a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca») potrebbero anche essere dettate dalla constatazione che una corsa al Colle avrebbe ridotte possibilità di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) «Non ho». Romanoladell’Eurofestival del 1964. Con la differenza, ironizza lui, che «ne ho troppa». L’anagrafe, dunque, consiglia al Professore dirsial. Ma non sono solo i suoi 82 anni suonati a imporgli la decisione.spiega infatti al Corriere della Sera che lo ha intervistato, «sono stato un uomo di parte e in fondo lo sono ancora». Parole sagge che a dar retta alla massima andreottiana («a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca») potrebbero anche essere dettateconstatazione che unaalavrebbe ridotte possibilità di ...

Advertising

MarcoCampa10 : RT @ItalianPolitics: Prodi al CorSera oggi (p.13): «Salvini si è imbertinottato (...)» E su Conte: «Il cane pastore dei Cinque Stelle è lui… - ItalianPolitics : Prodi al CorSera oggi (p.13): «Salvini si è imbertinottato (...)» E su Conte: «Il cane pastore dei Cinque Stelle è… - SecolodItalia1 : Quirinale, Prodi come Gigliola Cinquetti: «Non ho l’età». E si chiama fuori dalla corsa al Colle… - TV7Benevento : Quirinale: Prodi, 'Mattarella mi rende tranquillo, io indisponibile, non ho l'età'... - armarosono : RT @Arturo_Parisi: Romano Prodi: «Salvini è come Bertinotti. Draghi e Conte? Non vedo cambiamenti drammatici»- “Per il Quirinale non ho l’e… -