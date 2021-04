Ponte Morandi, nel 2014 una lettera anonima fu inviata ad Aspi: "Intanto crolla..." (Di sabato 24 aprile 2021) La lettera, mostrata in esclusiva dal tg di La7, sembra scritta a detta degli inquirenti da qualcuno interno alla società: 'il vecchio Ponte Intanto crolla.. penso sia meglio prevenire'. Quella ... Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 aprile 2021) La, mostrata in esclusiva dal tg di La7, sembra scritta a detta degli inquirenti da qualcuno interno alla società: 'il vecchio.. penso sia meglio prevenire'. Quella ...

