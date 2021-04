Piazza della libertà al rush finale, a breve un nuovo parcheggio in via Vinciprova (Di domenica 25 aprile 2021) di Erika Noschese Piazza della libertà è al rush finale. Lo ha annunciato, ieri, il vicesindaco e assessore all’Urbanistica e la Mobilità Mimmo De Maio intervenuto, ieri mattina, all’inaugurazione del Trincerone Est. “Oltre ai lavori di sistemazione superficiale per la parte della pedonalizzazione della Piazza, si stanno completando le infrastrutture al di sotto per la meccanizzazione, tutto il sistema dei parcheggi attrezzato con le più avanzate tecnologie, credo che in tempo ragionevole potremo completare i lavori, renderla fruibile appena anche gli aspetti amministrativi tecnici saranno completati – ha annunciato l’assessore De Maio – E’ chiaro che il punto determinante di questi interventi è la messa in esercizio del parcheggio di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 aprile 2021) di Erika Noscheseè al. Lo ha annunciato, ieri, il vicesindaco e assessore all’Urbanistica e la Mobilità Mimmo De Maio intervenuto, ieri mattina, all’inaugurazione del Trincerone Est. “Oltre ai lavori di sistemazione superficiale per la partepedonalizzazione, si stanno completando le infrastrutture al di sotto per la meccanizzazione, tutto il sistema dei parcheggi attrezzato con le più avanzate tecnologie, credo che in tempo ragionevole potremo completare i lavori, renderla fruibile appena anche gli aspetti amministrativi tecnici saranno completati – ha annunciato l’assessore De Maio – E’ chiaro che il punto determinante di questi interventi è la messa in esercizio deldi ...

