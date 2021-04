Papà Samuele Barbetta, sfogo contro gli haters: “Mi vergogno per voi” (Di sabato 24 aprile 2021) Il Papà di Samuele Barbetta, il signor Angela, sbotta sui social contro gli haters del figlio: “Mi vergogno per voi”. Il padre di Samuele Barbetta, allievo del serale di Amici 2021, si scaglia contro gli haters del figlio. Il signor Angelo si è lasciato andare ad un sfogo nei confronti dei cosiddetti “leoni da testiera” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 aprile 2021) Ildi, il signor Angela, sbotta sui socialglidel figlio: “Miper voi”. Il padre di, allievo del serale di Amici 2021, si scagliaglidel figlio. Il signor Angelo si è lasciato andare ad unnei confronti dei cosiddetti “leoni da testiera” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

papa_samuele : Il video su Twitch - papa_samuele : Ci sono quelli che sanno e più gli ignoranti peggio dei delinquenti. - papa_samuele : Foto appena pubblicata - papa_samuele : - papa_samuele : Prima se eri testimone dei foo combattimento di deridevano e isolavano come oggi per le testimonianze dei no VAX su… -