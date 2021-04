(Di sabato 24 aprile 2021) «Le strade del Movimento 5 Stelle e disi sono divise. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento». A formalizzare la rottura è stato, con un lungo post su Facebook, Giuseppe, che, rimesso ormai da tempo il mandato da “avvocato del popolo”, ha assunto chiaramente quello di avvocato divorzista. Annunciando anche che «il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito».annuncia che conè davvero finita Preso atto del fallimento dei tentativi di «continuare ad andare avanti insieme»,ha voluto allontanare l’idea che lo scontro consi giocasse su «una mera partita contabile». E, in effetti, come già molto osservatori hanno ...

Advertising

CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - fattoquotidiano : M5s, Conte ufficializza il divorzio da Rousseau: ‘Gestione tecnica sia distinta dalla direzione politica, va evitat… - NicolaMorra63 : #Prodi paragona #Conte ad un cane pastore ed il #M5S ad un gregge. Bella concezione della politica!!! - New_Alexie : #mabasta!! Conte dopo il divorzio tra Rousseau e M5S: «La piattaforma trasferisca i dati degli iscritti, i Cinque… - SecolodItalia1 : M5S, Conte s’incorona capo liquidando Rousseau: «Voi trasferiteci i dati, noi vi diamo i soldi»… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

Il leader in pectore dei Cinquestelle Giusepperompe il silenzio mantenuto in questi giorni di turbolenze che hanno sancito il divorzio trae associazione Rousseau di Davide Casaleggio. L'ex - premier ha annunciato per i primi di maggio ...A scriverlo su Facebook il leader in pectore del, Giuseppe. Le strade del Movimento 5 Stelle e di Rousseau si sono divise e 'questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella ...Superbonus, sale la tensione nella maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, slittato dalla mattinata al pomeriggio di oggi, con il M5S in pressing sul premier Mario Draghi: senza proroga ...ROMA (ITALPRESS) – “Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei ...