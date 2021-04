Liegi-Bastogne-Liegi: la maglia iridata nel tritacarne sloveno (Di sabato 24 aprile 2021) Non dissimile dal 23 dicembre, ultimo giorno di scuola precedente le vacanze di fine anno, la Liegi–Bastogne–Liegi chiude la prima fase della stagione, quella delle grandi classiche monumento, preannunciando l’imminente arrivo dei grandi giri. Nata nel 1892, la Liegi è la più antica tra le classiche. Per questo motivo è soprannominata la Doyenne (it. la Decana). Quella in programma domenica sarà la 107ma edizione. Adriano De Zan amava descriverla come “la corsa che parte da Liegi, passa per Bastogne, e poi torna a Liegi”. Il percorso, lungo poco meno di 260 km, è relativamente tranquillo all’andata verso Bastogne, vicino al confine con il Lussemburgo. Nella cittadina ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) Non dissimile dal 23 dicembre, ultimo giorno di scuola precedente le vacanze di fine anno, lachiude la prima fase della stagione, quella delle grandi classiche monumento, preannunciando l’imminente arrivo dei grandi giri. Nata nel 1892, laè la più antica tra le classiche. Per questo motivo è soprannominata la Doyenne (it. la Decana). Quella in programma domenica sarà la 107ma edizione. Adriano De Zan amava descriverla come “la corsa che parte da, passa per, e poi torna a”. Il percorso, lungo poco meno di 260 km, è relativamente tranquillo all’andata verso, vicino al confine con il Lussemburgo. Nella cittadina ...

