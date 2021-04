La triste confessione di Gianni Morandi: "La mano non si muove" (Di sabato 24 aprile 2021) Il cantante ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attraverso un post Facebook. Ma nel raccontare della lunga e difficile riabilitazione non ha nascosto i suoi timori Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Il cantante ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attraverso un post Facebook. Ma nel raccontare della lunga e difficile riabilitazione non ha nascosto i suoi timori

Advertising

PasqualeMarro : #GianniMorandi la triste confessione che non fa ben sperare - tommasobenocci : RT @paoloigna1: Speriamo bene forza #Gianni! - paoloigna1 : Speriamo bene forza #Gianni! - infoitcultura : La triste confessione di Gianni Morandi: 'La mano non si muove' - lorenzocasalin4 : La triste confessione di Gianni Morandi: 'La mano non si muove' - -