Isola 15 | il reality cambia giorno di programmazione | ecco quando andrà in onda

L'Isola 15 cambia programmazione. Il reality condotto da Ilary Blasi e che vede come opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non andrà più in onda il giovedì. Resta fermo l'appuntamento del lunedì, la puntata del giovedì, invece, si sposta al venerdì sera. Il reality show di Canale 5, dunque, prenderà il posto di Felicissima sera, lo show che Pio e Amedeo stanno proponendo al grande pubblico in queste settimane e che sta riscuotendo un ottimo risultato a livello di share. Questo cambiamento avverrà a partire da maggio e la motivazione risiederebbe nel calo degli ascolti relativi alle puntata del giovedì. Pare infatti che tra il lunedì e il giovedì ci sia troppo poco distacco, un tempo non sufficiente a creare nuove avvincenti ...

