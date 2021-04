Incidenti montagna: muore guida tedesca su Grand Combin (Di sabato 24 aprile 2021) Una guida alpina tedesca di 29 anni è deceduta oggi sul versante svizzero del Grand Combin (4.314 metri di altitudine), dopo essere scivolato per 300 metri. L'incidente è avvenuto all'alba, a circa 3. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Unaalpinadi 29 anni è deceduta oggi sul versante svizzero del(4.314 metri di altitudine), dopo essere scivolato per 300 metri. L'incidente è avvenuto all'alba, a circa 3.

I dati 2020 del Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige Una parte " minoritaria - di quest'utenza ha approcciato la montagna senza la necessaria abitudine ... a volte anche senza una preparazione di base sulle norme di prudenza e prevenzione degli incidenti.

Precipita per 300 metri sul Grand Combin, morta guida tedesca L’uomo, un 29enne, era partito da solo dal rifugio di Valsorey (3.030 metri), diretto alla vetta. Durante l’ascensione del ghiaciaio del Meitin è scivolato.

