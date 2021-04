Highlights e gol West Ham-Chelsea 0-1 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilcon glie i gol diHam-0-1, match valido per la trentatreesima giornata di. Scontro diretto decisivo per il quarto posto che vede il trionfo dei blues in un derby londinese all’Olympic Stadium deciso da Timo Werner sul finale del primo tempo. 58 punti per la squadra di Tuchel, ora padrona del proprio destino. In alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? PAPERA DI LENO, EVERTON IN VANTAGGIO ? Errore incredibile del portiere dei Gunners ??? GLI HL ??… - AngoloNews2018 : Highlights Genoa-Spezia 2-0: Video Gol 33ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Genoa-Spezia 2-0: Video Gol 33ª Giornata di Serie A - PianetaMilan : Vi siete persi lo show del #MilanFemminile??? Ecco gol e highlights del derby ????? - sportli26181512 : Metz-PSG 1-3: Il Paris Saint-Germain porta a casa tre punti importanti grazie al successo ottenuto nel match valevo… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

PARMA - CROTONE 3 - 4 14' Magallan (C), 29' Hernani (P), 42' e 69' rig. Simy (C), 46' Ounas (C), 49' Gervinho (P), 54' Mihaila (P) PARMA (4 - 3 - 3): Colombi, Busi, Dierckx (75' Valenti), Bani (46' ...Glie idi Metz - Paris Saint Germain , valevole per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 2020/2021, in cui i parigini guidati da Mauricio Pochettino si sono imposti 3 - 1 sui padroni ...https://youtu.be/DCMusT0Gw9o Vittoria numero 8 in campionato per il Genoa di Davide Ballardini che, tra le mura amiche, ha battuto per ...Le immagini salienti del successo interno del Genoa contro lo Spezia nella 33esima giornata del campionato di Serie A. Per il 22enne attaccante Gianluca Scamacca, ex Ascoli, sesto gol in campionato (d ...