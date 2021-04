Genoa-Spezia 2-0 | Scamacca e Shomurodov | tre punti d’oro

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilvince una partita fondamentale in chiave salvezza superando loal Ferraris. Gli ospiti mettono in mostra il loro gioco offensivo gestendo il pallone per lunghi tratti della gara ma le occasioni migliori sono tutte di marca rossoblù. Dopo una rete di Pandev, annullata dal Var nel corso del primo tempo,, entrati nella ripresa, segnano i due gol che decidono la partita.Trentatreesima giornata:2-0, ore 18 Parma-Crotone, ore 20.45 Sassuolo-Sampdoria; 25/4 ore 12.30 Benevento-Udinese, ore 15 Fiorentina-Juventus, Inter-Verona, ore 18 Cagliari-Roma, ore 20.45 Atalanta-Bologna, 26/4 ore 18.30 Torino-Napoli, ore 20.45 Lazio-MilanClassifica: Inter 76, Milan 66, Atalanta, Juventus 65, Napoli 63, Lazio 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, ...

più manovriero,attendista. Così i primi 10 minuti, prima che Ballardini decida di tirare fuori dalla battaglia uno stanchissimo Pandev e inserire Scamacca. E' nel posto giusto al ...GENOVA - È deluso Vincenzo Italiano. Il tecnico dellocommenta così la sconfitta col: 'Non diamo continuità di risultati, non siamo concentrati. Oggi abbiamo pagato questo. Zappacosta troppo libero? Ilha giocatori forti e se noi ...Il Genoa si aggiudica il derby ligure, battendo lo Spezia 2-0, ritrovando il successo che mancava da quattro turni. Per la squadra di Ballardini anche una rete annullata a Pandev dal Var nel primo ...Guarda il calendario Italiano ma non fa tabelle: “Serve ancora sacrificio, questa col Genoa era una partita da vincere e non ci siamo riusciti, ma vogliamo riprenderci, possiamo salvarci malgrado ques ...