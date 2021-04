(Di sabato 24 aprile 2021)hanno scelto il. Abbiamo conosciuto i due grazie allapartecipazione a Temptation Island.prese parte al programma insieme alla fidanzata di allora Roberta Mercurio, anche lei in attesa del suo primo bebè dal compagno Luca Caldirola., invece, è stata una delle protagonistesesta edizione del reality insieme all’ex fidanzato Arcangelo Bianco. Che i due facessero sul serio si era intuito già da subito. In un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli, infatti, la coppia si era detta innamoratissima e pronta ad un futuro insieme. E così è stato.e ...

IsaeChia : Flavio Zerella e Nunzia Sansone rivelano il (particolare) nome della loro prima figlia #TemptationIsland -

Nunzia Sansone edi Temptation Island aspettano il loro primo figlio. Il loro amore è sbocciato circa un anno fa , dopo la loro partecipazione al programma di Canale 5, separati. Sì, perché a Temptation ...Ci hanno pensato i paparazzi di Novella 2000 a pizzicaree Nunzia Sansone a maggio durante un bacio appassionato a Napoli. Due mesi dopo la coppia aveva già ben chiare le loro ...Nunzia Sansone e Flavio Zerella hanno scelto il nome della loro prima figlia. Abbiamo conosciuto i due grazie alla loro partecipazione a Temp ...Cicogna in volo per Flavio Zerella e Nunzia Sansone di Temptation Island. La coppia ha annunciato su Instagram il nome scelto per la figlia che nascerà in estate. Flavio e Nunzia hanno optato per un n ...