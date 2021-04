Covid | in Abruzzo c0ntinua il trend in discesa ieri | individuati 158 casi positivi

(Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70203 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 158 nuovi(di età compresa tra 9 mesi e 95 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovie sale a 2360 (di età compresa tra 82 e 92 anni, di cui 3 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero deisono compresi anche 58607 dimessi/guariti (+337 ...

Advertising

AskdataCovid : #Covid, il comunicato di oggi 24 Aprile 2021 per la regione Abruzzo: sono 9 gli attuali deceduti e i nuovi casi son… - tgroseto : #Abruzzo, covid, si torna in zona gialla - Centralmente : Covid Abruzzo, ecco il bollettino del 24 Aprile... - Yogaolic : RT @irastadilarsson: DECEDUTI 24/04/2021: Lombardia +49 Campania +45 Puglia +33 E-R +30 Toscana +26 Veneto, Lazio +23 Sicilia +21 Piemonte… - Yogaolic : RT @irastadilarsson: TERAPIE INTENSIVE 24/04/2021: Calabria +3 Sicilia, Liguria +2 Basilicata +1 Sardegna, V.d'Aosta, Trento, Toscana, L… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

ilmessaggero.it

Quindici regioni e province autonome riassaggiano un po' di normalità :, Campania, Emilia - ... La situazione- 19 in Italia: gli approfondimenti Le regole del nuovo decreto Draghi, in ...L'torna in zona gialla ma con 11 Comuni rossi: ecco quali Prenotazione vaccini antifascia 60 - 69 anni al via, da mezzanotte piattaforma attiva Studentessa cerca una casa in affitto a ...Due sono i parametri per l’accesso al fondo di 600mila euro: la dimensione strutturale degli impianti e la perdita di fatturato ...L’indice di trasmissione nazionale scende ancora, ma lentamente: l’Rt la settimana scorsa era a 0,85, nel report della cabina di regia atteso per oggi si assesterà tra 0,80 e ...