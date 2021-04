Advertising

PerugiaToday : Coronavirus, riconvertiti 24 posti letto per pazienti no-Covid a Medicina interna scienze endocrine e metaboliche -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riconvertiti

PerugiaToday

E' il primo passo del piano di riconversione dei posti letto con la diminuzione dell'incidenza delnelle ospedalizzazioni. I 24 posti letto 'bianchi' sono il risultato della riconversione ...... a compartimenti, è stato possibile convertire in piena sicurezza 5 posti letto per pazienti cosiddetti 'bianchi' (cioè non infettati dal) e continuare riservare gli altri 11 ai pazienti ...MACERATA - L’ospedale di Civitanova torna “pulito”. Liberati dai pazienti covid i posti letto dei reparti di chirurgia e urologia che sono così tornati alla ...I contagiati sono 5.076, l’età media dei pazienti 67 anni. Il dg Dal Ben: «Con le aperture va tenuta alta la guardia» ...