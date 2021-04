Come in zona bianca, folla ai Baretti, assembramenti al Vomero, caos al Lungomare (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il bel tempo e a 48 ore dal rientro in zona gialla Napoli si riempie di ragazzi e famiglie. Le aree più affollate sono il Lungomare, la zona dei Baretti di Chiaia e il Vomero, sia via Scarlatti e via Luca Giordano che tutta via Aniello Falcone. In molti, Come in via Bisignano, le forze dell’ordine e in particolare la Guardia di Finanza hanno inviato i ragazzi a disperdere gli assembramenti ma le file per i drink da asporto davanti ai bar era lunghissima. In centinaia hanno affollato il quartiere di Chiaia e in moltissimi dei ragazzi erano senza mascherina protettiva. Chi beveva, chi fumava, chi chiacchierava. Stessa identica scena davanti ai bar di via Aniello Falcone, tutti aperti e tutti super ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il bel tempo e a 48 ore dal rientro ingialla Napoli si riempie di ragazzi e famiglie. Le aree più afte sono il, ladeidi Chiaia e il, sia via Scarlatti e via Luca Giordano che tutta via Aniello Falcone. In molti,in via Bisignano, le forze dell’ordine e in particolare la Guardia di Finanza hanno inviato i ragazzi a disperdere glima le file per i drink da asporto davanti ai bar era lunghissima. In centinaia hanno afto il quartiere di Chiaia e in moltissimi dei ragazzi erano senza mascherina protettiva. Chi beveva, chi fumava, chi chiacchierava. Stessa identica scena davanti ai bar di via Aniello Falcone, tutti aperti e tutti super ...

